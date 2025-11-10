Svastiche equiparate alla stella di David | è di Limbiate l’egiziano denunciato sue anche quelle di Ceriano?

E' di Limbiate il 45enne di origini egiziane che è stato identificato e denunciato per una serie di vandalismi a sfondo antisemita, comparsi tra Milano e Cologno Monzese. Le scritte, realizzate con vernice rossa, accostavano svastiche e stelle di David, con il segno dell'uguale in mezzo, equiparando il simbolo del nazismo a quello della religione.

