Svastiche equiparate alla stella di David | è di Limbiate l’egiziano denunciato sue anche quelle di Ceriano?

Ilnotiziario.net | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ di Limbiate il 45enne di origini egiziane che è stato identificato e denunciato per una serie di vandalismi a sfondo antisemita, comparsi tra Milano e Cologno Monzese. Le scritte, realizzate con vernice rossa, accostavano svastiche e stelle di David, con il segno dell’uguale in mezzo, equiparando il simbolo del nazismo a quello della religione . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

