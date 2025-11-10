SuperEnalotto | centrati tre 5 per un totale di oltre 138mila euro

Milanotoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lombardia in festa con il SuperEnalotto. Nel concorso di venerdì 7 novembre, come riporta Agipronews, centrati due “5” da 43.095,16 euro ciascuno a Cilavegna, in provincia di Pavia, presso il Bar Roma in via Gramsci, 131, e a Casatenovo, in provincia di Lecco, presso l’esercizio di Patrizia Mauri. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

SuperEnalotto: centrati tre “5” per un totale di oltre 138mila euro - Nel concorso di venerdì 7 novembre, come riporta Agipronews, centrati due “5” da 43. milanotoday.it scrive

superenalotto centrati tre 5“Una cifra pazzesca”. SuperEnalotto in Italia, davvero incredibile - Nessun “6” né “5+1” nel concorso del SuperEnalotto di oggi, venerdì 7 novembre. Scrive thesocialpost.it

superenalotto centrati tre 5SuperEnalotto, numeri combinazione vincente oggi 7 novembre - Nessun '6' né '5+1' al concorso del Superenalotto di oggi venerdì 7 novembre. Da iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Superenalotto Centrati Tre 5