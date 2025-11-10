SuperEnalotto | centrati tre 5 per un totale di oltre 138mila euro
Lombardia in festa con il SuperEnalotto. Nel concorso di venerdì 7 novembre, come riporta Agipronews, centrati due “5” da 43.095,16 euro ciascuno a Cilavegna, in provincia di Pavia, presso il Bar Roma in via Gramsci, 131, e a Casatenovo, in provincia di Lecco, presso l’esercizio di Patrizia Mauri. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
