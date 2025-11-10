Super i supereroi caduti in scena al Teatro Bracco

Da giovedì 13 a domenica 16 novembre, al Teatro Bracco di via Tarsia, va in scenaSuper”, la nuova e divertente commedia firmata da Alessandra Merico con la regia di Andrea Palotto, proposta in abbonamento sotto la direzione artistica di Caterina De Santis. Un cast d’eccezione con Enzo Casertano. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

