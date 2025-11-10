' Sulle tracce della Grande Guerra' quattro incontri per conoscere storie e punti di vista dimenticati

Ferraratoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’associazione culturale di ricerche storiche Pico Cavalieri organizza una rassegna in quattro incontri dal titolo 'Sulle tracce della Grande Guerra'. Quattro appuntamenti lungo un mese, da metà novembre a inizio dicembre, per riflettere da vari punti di vista su una delle più immani tragedie. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

