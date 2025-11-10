Sulle terre rare un modello americano per l’Europa Pelanda spiega come competere con la Cina

L’avanzata cinese esiste e l’Europa deve fermarla, come ha detto il ministro Giancarlo Giorgetti nelle ultime ore. Gli strumenti ci sono, serve solo una robusta dose di volontà politica. “L’industria cinese che sta vedendo venir meno il mercato americano ha dei problemi di ricollocamento dei propri prodotti. E così punta sull’Europa. Lo fa utilizzando tutti gli strumenti a sua disposizione”. Ed è per questo che “a essere messa a rischio non è la sopravvivenza dell’industria italiana ma l’intera industria europea”. Carlo Pelanda, economista, saggista e grande esperto di cose cinesi, la pensa esattamente così. 🔗 Leggi su Formiche.net

