Sudan Al-Qaeda accusa Emirati di complicità con RSF chiamandoli Sionisti arabi e definisce i crimini piano ebraico contro musulmani - DOCUMENTO

Ilgiornaleditalia.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un documento di 2 pagine nelle quali i vertici dell'organizzazione islamica inseriscono le atrocità in corso nel Sudan come parte di un piano più strutturato di rimodellamento del Medio Oriente e di pulizia etnica contro i musulmani da parte di israeliani e occidentali. Al-Qaeda invita "chiunque, si. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

sudan al qaeda accusa emirati di complicit224 con rsf chiamandoli sionisti arabi e definisce i crimini piano ebraico contro musulmani documento

© Ilgiornaleditalia.it - Sudan, Al-Qaeda accusa Emirati di complicità con RSF chiamandoli "Sionisti arabi" e definisce i crimini "piano ebraico contro musulmani" - DOCUMENTO

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Sudan: oro, armi e alleanze, la guerra ombra degli Emirati a sostegno delle milizie di Dagalo - Sudan: oro, armi e alleanze, la guerra ombra degli Emirati a sostegno delle milizie di Dagalo Leggi le notizie su Agenzia Nova ... Da agenzianova.com

Sudan: 7 vittime negli scontri a Khartum. L'opposizione accusa i militari - È questo il bilancio fornito dal ministero della Sanità del Sudan, relativo agli scontri che si sono verificati domenica a Khartum. Riporta avvenire.it

Cerca Video su questo argomento: Sudan Qaeda Accusa Emirati