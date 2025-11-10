Sudan Al-Qaeda accusa Emirati di complicità con RSF chiamandoli Sionisti arabi e definisce i crimini piano ebraico contro musulmani - DOCUMENTO
Un documento di 2 pagine nelle quali i vertici dell'organizzazione islamica inseriscono le atrocità in corso nel Sudan come parte di un piano più strutturato di rimodellamento del Medio Oriente e di pulizia etnica contro i musulmani da parte di israeliani e occidentali. Al-Qaeda invita "chiunque, si. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
