Sud scippato di miliardi e miliardi di euro la battaglia per recuperarli

Il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) è il piano italiano finanziato dall'Unione Europea per superare la crisi post-pandemia e far crescere l'Italia rendendola più moderna, inclusiva, sostenibile, attraverso l'erogazione di fondi, principalmente a fondo perduto, e prestiti legati al. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Pnrr, il Sud rischia uno scippo di 18 miliardi: ricordatevelo quando si riparlerà di assistenzialismo - Secondo i criteri UE, al Mezzogiorno spetterebbe il 65% delle risorse PNRR, ma la realtà è ben diversa: ecco i numeri dell'ennesimo scippo ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Dal Sud al Nord per curarsi. La mobilità sanitaria costa ogni anno 5 miliardi di euro - Nelle scorse ore hanno fatto molto scalpore le parole del governatore dell'Emilia- ilmessaggero.it scrive

Fondi di coesione, il Sud ha ricevuto meno della metà dei miliardi cui aveva diritto: i dati sono agghiaccianti - I dati rivelano che il Mezzogiorno ha ricevuto meno del 50% dei miliardi stanziati dai Fondi di coesione entro il 2020 ... ilfattoquotidiano.it scrive