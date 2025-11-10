Successo per la mostra micologica all' Orto Botanico di Pisa

Centinaia di visitatori hanno partecipato alla mostra micologica 'I funghi autunnali della Toscana settentrionale', ospitata lo scorso fine settimana presso l’Orto e museo botanico di Pisa, nella serra delle succulente. L’iniziativa ha offerto un’importante occasione per conoscere le principali. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

