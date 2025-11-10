Successo per la mostra micologica all' Orto Botanico di Pisa

Pisatoday.it | 10 nov 2025

Centinaia di visitatori hanno partecipato alla mostra micologica 'I funghi autunnali della Toscana settentrionale', ospitata lo scorso fine settimana presso l’Orto e museo botanico di Pisa, nella serra delle succulente. L’iniziativa ha offerto un’importante occasione per conoscere le principali. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

