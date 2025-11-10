Suburban explorer Bari – Lama Lamberti e Lama Lamasinata
Suburban Explorer Bari – Lama Lamberti e Lama LamasinataSabato 15 novembre, ore 10:00Una nuova avventura targata PugliArte per scoprire le lame di Bari e le loro meraviglie nascoste!Durante il percorso visiteremo alcune delle grandi ville settecentesche che costellano l’area, soffermandoci in. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Cari amici, ecco gli appuntamenti previsti per domani: - Ore 10.00 Suburban Explorer Bari - Lama Baronale accompagnati dal nostro Alessandro T. esploreremo una dei corridoi naturalistici meglio conservati di Bari. Un percorso tra natura e periferia barese. - - facebook.com Vai su Facebook