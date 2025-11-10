Subiaco I Carabinieri smantellano un fiorente mercato della droga Ai domiciliari un 20enne del posto Divieto di dimora a Subiaco per un 25enne di Guidonia

Cronachecittadine.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cronache Cittadine SUBIACO – I Carabinieri della Compagnia di Subiaco, sotto la direzione e il coordinamento della Procura della Repubblica di Tivoli, L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

subiaco i carabinieri smantellano un fiorente mercato della droga ai domiciliari un 20enne del posto divieto di dimora a subiaco per un 25enne di guidonia

© Cronachecittadine.it - Subiaco. I Carabinieri smantellano un fiorente mercato della droga. Ai domiciliari un 20enne del posto. Divieto di dimora a Subiaco per un 25enne di Guidonia

Approfondisci con queste news

Carabinieri smantellano canale di spaccio nel Viterbese - i carabinieri di Soriano nel Cimino, in provincia di Viterbo, hanno smantellato un canale di spaccio tra il capoluogo e Vetralla, paesino del Viterbese. Da ansa.it

Subiaco, arrestato il pusher della cocaina: sequestrata droga e 60 mila euro nascosti in casa - A Subiaco, cittadina a nord est della Capitale nell'alta Valle dell'Aniene, arrestato il pusher della cocaina, a casa trovati circa 60 mila euro, proventi dello spaccio secondo i carabinieri e ... Riporta ilmessaggero.it

Truffa ai danni dell’Unione Europea scoperta dai carabinieri di Subiaco - Truffa ai danni della Comunità europea scoperta dai carabinieri della Compagnia di Subiaco, comandata dal capitano Alessandro Sigillò. Segnala ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Subiaco Carabinieri Smantellano Fiorente