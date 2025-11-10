Su Spotify arriva la condivisione diretta della musica nello Stato di WhatsApp
Spotify ha avviato il rilascio di una nuova potenzialità social per la piattaforma: arriva la condivisione diretta nello Stato di WhatsApp. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Su Spotify e’ disponibile l’album “Arriva Cristina Story” con tutti i brani dei telefilm https://open.spotify.com/album/1cAgVDTyByoPk9ndKL4wOW?si=Ls6nsQXFSoWQAZFZURuYFg - facebook.com Vai su Facebook
Spotify ti dà un mini Wrapped settimanale (anche se non paghi): ecco dove trovarlo - Spotify lancia le statistiche di ascolto settimanali: top artisti e brani delle ultime quattro settimane, highlight e condivisione sui social. Da smartworld.it
Spotify lancia i mini Wrapped settimanali: ecco come funzionano - Spotify ha deciso di accorciare i tempi dell’attesa per il tradizionale Wrapped di fine anno, introducendo una nuova funzione che ne rappresenta una sorta di versione ridotta e aggiornata ogni settima ... Secondo msn.com
Spotify diventa social: arrivano i messaggi tra utenti, addio a WhatsApp per condividere musica - La piattaforma di streaming lancia la nuova funzione “Messaggi di Spotify”, che permette di chattare, inviare brani e podcast senza uscire dall’app Spotify si rinnova ancora una volta e aggiunge una ... msn.com scrive