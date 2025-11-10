Studenti lavoratori competenze digitali e AI Universitas Mercatorum inaugura l’anno accademico tra imprese e leadership

L’intelligenza artificiale che ridefinisce la didattica, il divario tra le competenze richieste dal mercato e quelle offerte dal sistema accademico, le nuove sfide della comunicazione digitale. Sono questi i grandi temi che oggi attraversano il mondo universitario, tradizionale e telematico, e che sono emersi durante l’inaugurazione dell’anno accademico 20252026 di Universitas Mercatorum, l’ateneo telematico delle camere di commercio, parte del gruppo Multiversity. «L’Italia sconta tre ritardi strutturali. Il primo è quello nella diffusione delle competenze universitarie: il numero di laureati sulla popolazione attiva nel nostro Paese è tra i più bassi in Europa. 🔗 Leggi su Open.online

