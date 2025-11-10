Studente punta pistola contro il professore di matematica era un giocattolo Interviene la polizia
Uno studente quindicenne, come riporta Today, ha estratto dallo zaino una pistola – in realtà un giocattolo – all’inizio della lezione (intorno alle 8:30) e, davanti ai compagni e al docente, ha finto di caricarla prima di puntarla verso il volto dell’insegnante di matematica. Il silenzio che è calato in aula ha amplificato lo sbigottimento. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
