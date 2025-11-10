Studente pianta la tenda sotto la residenza universitaria | Ho dormito in strada sui bus ora basta

Gli studenti rispolverano le tende e tornano a protestare contro la carenza di alloggi. Nella giornata di oggi, lunedì 10 novembre, Saif, studente che non ha casa e sta ancora aspettando di accedere allo studentato per cui risulta idoneo, quello di Valleranello, ha deciso di mettersi in tenda. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Studente in tenda per protesta a Roma,basta precarietà abitativa - Oggi davanti alla residenza Valleranello di Disco Lazio,a sud di Roma, uno studente, che non ha casa e sta ancora aspettando di accedere allo studentato per cui risulta idoneo, ha deciso di mettersi i ... Riporta ansa.it