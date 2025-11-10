Stranger Things i membri del cast si sono portati a casa qualcosa dal set soprattutto Millie Bobby Brown

Metropolitanmagazine.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo essere diventata la serie di punta di Netflix nel 2016, Stranger Things sta per arrivare alla sua destinazione finale con l’attesissima quinta stagione, la cui uscita in tre parti è prevista per la fine di questo mese. Le riprese sono terminate da un po’ e Millie Bobby Brown ha rivelato, in una nuova intervista, gli oggetti che si è portata a casa dal set. Quando le è stato chiesto quale fosse il suo oggetto più prezioso del set di Stranger Things, Millie Bobby Brown ha effettivamente rivelato un grande ritorno alla stagione originale della serie. Ha detto: “ Il mio iconico vestito rosa della prima stagione “, e ha perfettamente senso. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

stranger things i membri del cast si sono portati a casa qualcosa dal set soprattutto millie bobby brown

© Metropolitanmagazine.it - Stranger Things, i membri del cast si sono portati a casa qualcosa dal set, soprattutto Millie Bobby Brown

Leggi anche questi approfondimenti

stranger things membri castStranger Things, il cast e le emozioni dell'ultima stagione - Il 27 novembre arrivano in streaming su Netflix i primi quattro episodi della stagione finale di Stranger Things. Riporta tg24.sky.it

stranger things membri castStranger Things 5, la presentazione dell'ultima stagione a Lucca - I creatori della serie Matt e Ross Duffer e i membri del cast Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin e Noah Schnapp ospiti del grande evento inserito nel programma dell'area Movie per il ... Come scrive tg24.sky.it

stranger things membri castStranger Things 5 e la fine di un viaggio epico: la nostra intervista ai protagonisti - Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Gaten Matarazzo e Noah Schnapp raccontano in anteprima le emozioni che anticipano il finale Stranger Things. Come scrive movieplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Stranger Things Membri Cast