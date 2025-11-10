stranger things i membri del cast si sono portati a casa qualcosa dal set soprattutto millie bobby brown

Dopo essere diventata la serie di punta di Netflix nel 2016, Stranger Things sta per arrivare alla sua destinazione finale con l’attesissima quinta stagione, la cui uscita in tre parti è prevista per la fine di questo mese. Le riprese sono terminate da un po’ e Millie Bobby Brown ha rivelato, in una nuova intervista, gli oggetti che si è portata a casa dal set. Quando le è stato chiesto quale fosse il suo oggetto più prezioso del set di Stranger Things, Millie Bobby Brown ha effettivamente rivelato un grande ritorno alla stagione originale della serie. Ha detto: “ Il mio iconico vestito rosa della prima stagione “, e ha perfettamente senso. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

