Stranger Things i fratelli Duffer rivelano | Sapevamo come sarebbe finita 7 anni fa sì scoprirà finalmente cosa è il Sottosopra

Le immagini, cupe e suggestive, promettono un finale epico, violento e drammatico per una delle serie più amate degli ultimi anni. È il trailer della stagione conclusiva di “ Stranger Things “, la quinta, che uscirà in tre volumi dal 27 novembre su Netflix. “Speriamo che il pubblico apprezzi e si emozioni”, hanno detto i due fratelli ideatori della serie, intervistati da Ansa. Dopo anni di misteri, Matt e Ross Duffer spiegano come è nato il finale: “Sapevamo già sette anni fa come sarebbe finita la serie e abbiamo iniziato a lavorare alla quinta stagione partendo dagli ultimi 40 minuti dell’ultimo episodio perché se non fossero stati perfetti, tutto il resto della serie non lo sarebbe stata”, ha detto Matt. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

