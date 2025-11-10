‘Stranger Things’ è ora del gran finale Il cast | L’eredità della serie è la magia dell’infanzia

(Adnkronos) – "L’eredità di ‘Stranger Things’? Crediamo che sia la magia dellinfanzia, sperando che non ci abbandoni mai. Ma anche la spinta nostalgica". Così all’Adnkronos Gaten Matarazzo, Finn Wolfhard, Noah Schnapp e Caleb McLaughlin, i protagonisti della serie ‘Stranger Things’ che tornano su Netflix con l’ultima – e attesissima – stagione divisa in tre parti: . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

