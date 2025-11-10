Storia d’amore con truffa | derubata dei dati personali e poi denunciata per frode
Vittima della truffa amorosa, i suoi dati usati per raggirare altre donne: indagata. Una donna di 72 anni, difesa dall’avvocato Anacleto Ferranti, è stata accusata di avere partecipato, in concorso con tre africani e un’altra donna italiana, a una truffa amorosa, di quelle che avvengono sui. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
