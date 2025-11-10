Stop a Belve Perché la Rai mette in pausa il programma di Francesca Fagnani

Un annuncio inaspettato ha spiazzato il pubblico di Belve. Quando tutto sembrava pronto per la nuova puntata del programma di Francesca Fagnani, nelle ultime ore è arrivato un vero e proprio colpo di scena. “Non andrò in onda”, ha scritto la conduttrice sui social, sorprendendo i tanti fan che aspettavano la trasmissione. È stata proprio lei, in prima persona, a comunicare la notizia con un messaggio diretto e senza giri di parole. Nelle ultime settimane, Belve aveva visto alternarsi sul palco personaggi molto diversi tra loro, da Belen Rodriguez — che ha ammesso di aver rifiutato in passato l’invito per timore delle domande — a Isabella Rossellini, passando per Rita De Crescenzo, Adriano Pappalardo, Irene Pivetti e Iva Zanicchi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it