Stop a Belve Perché la Rai mette in pausa il programma di Francesca Fagnani
Un annuncio inaspettato ha spiazzato il pubblico di Belve. Quando tutto sembrava pronto per la nuova puntata del programma di Francesca Fagnani, nelle ultime ore è arrivato un vero e proprio colpo di scena. “Non andrò in onda”, ha scritto la conduttrice sui social, sorprendendo i tanti fan che aspettavano la trasmissione. È stata proprio lei, in prima persona, a comunicare la notizia con un messaggio diretto e senza giri di parole. Nelle ultime settimane, Belve aveva visto alternarsi sul palco personaggi molto diversi tra loro, da Belen Rodriguez — che ha ammesso di aver rifiutato in passato l’invito per timore delle domande — a Isabella Rossellini, passando per Rita De Crescenzo, Adriano Pappalardo, Irene Pivetti e Iva Zanicchi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
News recenti che potrebbero piacerti
TvBlog.it. . Adriano Pappalardo, durante l'intervista a Belve dalla Fagnani, ricorda i tempi dell'Isola dei famosi affermando di non vergognarsi di nulla. #tvblog #adrianopappalardo #Belve - facebook.com Vai su Facebook
Stop a Il Paradiso delle Signore, decisione Rai: quando si ferma - Dopo anni di successi Il Paradiso delle Signore sta attraversando un momento di ... Come scrive diregiovani.it
Gli stop di No Other Land e Open Arms, la destra in Rai fa ciò che vuole e sceglie i film da trasmettere - In pochi giorni due film dal forte valore politico, No Other Land e Open Arms, inizialmente programmati su Rai3, slittano per volere più o meno esplicito dei partiti di maggioranza. Scrive fanpage.it