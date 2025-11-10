Stop a Belve Perché la Rai mette in pausa il programma di Francesca Fagnani

Caffeinamagazine.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un annuncio inaspettato ha spiazzato il pubblico di Belve. Quando tutto sembrava pronto per la nuova puntata del programma di Francesca Fagnani, nelle ultime ore è arrivato un vero e proprio colpo di scena. “Non andrò in onda”, ha scritto la conduttrice sui social, sorprendendo i tanti fan che aspettavano la trasmissione. È stata proprio lei, in prima persona, a comunicare la notizia con un messaggio diretto e senza giri di parole. Nelle ultime settimane, Belve aveva visto alternarsi sul palco personaggi molto diversi tra loro, da Belen Rodriguez — che ha ammesso di aver rifiutato in passato l’invito per timore delle domande — a Isabella Rossellini, passando per Rita De Crescenzo, Adriano Pappalardo, Irene Pivetti e Iva Zanicchi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Stop a Il Paradiso delle Signore, decisione Rai: quando si ferma - Dopo anni di successi Il Paradiso delle Signore sta attraversando un momento di ... Come scrive diregiovani.it

Gli stop di No Other Land e Open Arms, la destra in Rai fa ciò che vuole e sceglie i film da trasmettere - In pochi giorni due film dal forte valore politico, No Other Land e Open Arms, inizialmente programmati su Rai3, slittano per volere più o meno esplicito dei partiti di maggioranza. Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Stop Belve Perch233 Rai