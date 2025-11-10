Statale 36 denunciato il pirata della strada che avrebbe investito Luca Zoia
Svolta nelle indagini sulla morte di Luca Zoia, il 49enne di Veduggio con Colzano trovato senza vita all'alba del 5 novembre scorso in via Giuseppe Verdi, nei pressi dello svincolo della Valassina. I carabinieri della compagnia di Seregno hanno individuato e deferito in stato di libertà il. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
