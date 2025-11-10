Statale 36 denunciato il pirata della strada che avrebbe investito Luca Zoia

Leccotoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Svolta nelle indagini sulla morte di Luca Zoia, il 49enne di Veduggio con Colzano trovato senza vita all'alba del 5 novembre scorso in via Giuseppe Verdi, nei pressi dello svincolo della Valassina. I carabinieri della compagnia di Seregno hanno individuato e deferito in stato di libertà il. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Statale 36, denunciato il pirata della strada che avrebbe investito Luca Zoia - Un 32enne della Brianza deferito per omicidio stradale: decisivo un frammento di fanale trovato sul luogo dell'impatto ... Secondo leccotoday.it

statale 36 denunciato pirataVeduggio, trovato il presunto pirata della strada che ha ucciso Luca Zoia - È svolta nel caso di Luca Zoia, il 46enne di Veduggio con Colzano trovato senza vita la mattina del 4 novembre scorso lungo la Strada Statale ... Segnala mbnews.it

statale 36 denunciato pirataVeduggio, 49enne travolto e ucciso da un'auto pirata: il corpo trovato ai margini della Statale 36, indagini in corso - La vittima, Luca Zoia, negli ultimi anni conduceva una vita disordinata, allo sbando, fra droga e cattive frequentazioni. Scrive milano.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Statale 36 Denunciato Pirata