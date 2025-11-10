stasera innocenzi domani manara

Il Reggio Film Festival entra nella sua settimana clou con l’appuntamento più controverso: l’incontro con la giornalista animalista e vegan Giulia Innocenzi, che è costato agli organizzatori il ritiro della sponsorizzazione da 2mila euro da parte del Consorzio del Parmigiano Reggiano. Alla Multisala Novecento di Cavriago, dalle 21, è previsto " Cibo proibito, verità indigeste ", dialogo tra Alterales e Innocenzi, seguito dalla proiezione del docufilm " Food for Profit ", che ricostruisce il rapporto tra industria della carne, lobby e politica. La scelta del Consorzio di tutela ha scatenato una controreazione immediata: il crowdfunding online lanciato dagli organizzatori della manifestazione culturale ha superato ieri sera i 5. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

