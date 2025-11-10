Stasera al GF | la mamma di Benedetta faccia a faccia Donatella vs Francesca e una nuova busta rossa
Anticipazioni ottava puntata di lunedì 10 novembre 2025. In diretta su Canale 5, dalle 21.55 circa, Simona Ventura conduce l’ottava puntata del Grande Fratello. Con lei, in studio, gli ex gieffini Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi e l’opinionista Sonia Bruganelli. Non si placa la bufera sul presunto triangolo che coinvolge Benedetta, Domenico e la sua compagna Valentina. Questa volta a entrare nella casa è la mamma di Benedetta perché ha qualcosa da dire sull’amicizia che lega sua figlia all’uomo. Dal canto suo, Valentina è sempre più arrabbiata ed è pronta a far sentire la sua voce per mettere la parola fine alla sua relazione con Domenico. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
