Startup per far nascere bimbi geneticamente modificati La nuova sfida dei miliardari del tech

Un articolo del Wall Street Journal racconta di Preventive: sostenuta da nomi di primo piano dei colossi tecnologici, tra cui Sam Altman di OpenAI e Brian Armstrong di Coinbase, è nata a maggio come progetto segreto. Ma non è l’unico caso. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Startup per far nascere bimbi geneticamente modificati. La nuova sfida dei miliardari del tech

