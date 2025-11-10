Starmer difende la BBC ma Trump minaccia azioni legali

Il premier laburista britannico  Keir Starmer  difende il modello di servizio pubblico di “una Bbc forte” in “un’era segnata dalla disinformazione” a livello globale. Il premier ha tuttavia criticato come “un errore grave” la vicenda del montaggio artefatto di due passaggi separati del discorso di  Donald Trump  del 2021. Starmer non può frenare l’ira di Trump. Downing Street ha evidenziato questo passaggio, mentre il presidente del cda dell’emittente,  Samir Shah, era in audizione in Parlamento. Lo stesso Shah ha intanto diffuso il testo formale dell’annunciata lettera di scuse sul caso Trump. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Starmer difende la BBC, ma Trump minaccia azioni legali

