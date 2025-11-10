Nulla è cambiato. A mesi di distanza dall’esordio in Serie C contro il Campobasso, lo stadio Benelli resta un fortino ogni volta che il Ravenna gioca in casa. E non solo nel senso sportivo del termine. L’ultimo caso, sabato con la Torres: una settantina di tifosi ospiti arrivati da Sassari, nessuna tensione, ma quartiere interamente bloccato dalla mattina fino a sera. Transenne, strade chiuse, parcheggi vietati, percorsi pedonali interdetti. Per ore, chi vive tra le via San Mama, Cassino e limitrofe non ha potuto raggiungere casa o uscire in auto. Un assetto di sicurezza che molti ravennati giudicano eccessivo, soprattutto se confrontato con realtà ben più complesse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Stadio, quartiere blindato. Ex carabinieri e poliziotti:: "Gestione sproporzionata"