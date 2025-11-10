Stadio-clinica la bagarre continua Il Pd si schiera e il giudice avverte
La diffida della Ternana Calcio alla Regione contro il ricorso al Tar, scatena l’ennesima bagarre sul progetto stadio-clinica. Il Pd, con un post del capogruppo consiliare Emidio Gubbiotti condiviso dal partito, contesta l’iniziativa del club. "Quindi, una privata società di capitali diffida una istituzione pubblica, per aver legittimamente esercitato un’azione quasi oltre i termini di legge, sostenendo che questa azione potrebbe ledere eventuali diritti della stessa società di capitali, legati a promesse fatte da un’altra istituzione pubblica, sulla base di un atto emesso da questa – scrive l’avvocato Gubbiotti –. 🔗 Leggi su Lanazione.it
