Sport in tv oggi lunedì 10 novembre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming
Quest’oggi, lunedì 10 novembre, la nuova settimana di sport comincia con una giornata molto importante in chiave azzurra. Fari puntati sulla Inalpi Arena di Torino per il day-2 delle ATP Finals, in cui faranno il loro debutto nel round robin del torneo i due tennisti italiani protagonisti nel tabellone di singolare Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Il campione in carica di Wimbledon comincia il suo cammino al Master sfidando il canadese Felix Auger-Aliassime nel match che chiuderà la prima giornata del gruppo Bjorn Borg, mentre il 23enne toscano torna in campo due giorni dopo la rocambolesca sconfitta in finale ad Atene contro Novak Djokovic per affrontare lo statunitense Taylor Fritz in un incontro valido per il girone Jimmy Connors. 🔗 Leggi su Oasport.it
