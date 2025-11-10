La guerra ibrida russa colpisce il nostro Paese con azioni nel settore degli attacchi informatici ma non solo. Come ha ricostruito un rapporto dell' Istituto Affari Internazionali già a maggio, l'Italia ha subito attacchi del gruppo hacker NoName057(16) contro infrastrutture digitali di banche, Poste e municipalità, come risposta ad alcune affermazioni critiche sulla Russia fatte dal presidente Sergio Mattarella in occasione di un discorso tenuto all’Università di Marsiglia, definito “russofobo” per la sua condanna dell’imperialismo di Mosca. Altri attacchi informatici, stavolta alla Farnesina e agli aeroporti milanesi, si sono avuti a dicembre dello scorso anno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Spie, "safe house" e disinformazione: l’Italia nel mirino della guerra ibrida russa