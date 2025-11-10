speciale bambini e biblio knit a novembre alla ginestra

Arezzo, 10 novembre 2025 – Novembre è un mese speciale per la biblioteca Ginestra di Montevarchi perché da sabato 15 a domenica 23 novembre 2025 torna la Settimana Nazionale Nati per Leggere, istituita nel 2014 per promuovere il diritto alle storie delle bambine e dei bambini. Il periodo è stato scelto poiché il 20 novembre l'Unicef celebra il World Children's Day una giornata di azione globale, fatta dai bambini per i bambini, per diffondere consapevolezza sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Questa data non è casuale: il 20 novembre 1989, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il trattato sui diritti umani più ratificato al mondo, con ben 196 Paesi firmatari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

