Spazzatura d' oro connection | quattro condanne assoluzioni e tanti reati prescritti

Non c'è il reato associativo, molte assoluzioni e quattro condanne (due a 1 anno e altre due a 1 anno e 2 mesi, con pena sospesa).Si chiude così il processo scaturito dall'inchiesta "Spazzatura d'oro connection" che nel 2016 ipotizzava la gestione illecita dei rifiuti nell'Ati 2 e che aveva.

Emergenza a Boccia al Mauro: la frazione sommersa dai rifiuti Cumuli di spazzatura a Via Guglielmo Marconi, a ridosso delle abitazioni in località Caprari e nei terreni incolti. Francesco Servino, Terzigno Verde: "Degrado sotto gli occhi di tutti".

"Spazzatura d'oro connection", c'è la sentenza - Quattro persone condannate, assolto l'ex DT di Gesenu Sassaroli.

Processo Gesenu: quattro condanne lievi, assolto Sassaroli, cade l'associazione - di Enzo Beretta Si è chiuso oggi pomeriggio, dopo anni di udienze e rinvii, il processo Gesenu, nato dall'inchiesta 'Spazzatura d'Oro Connection' che nel 2016 aveva portato all'arresto dell'allora dir ...

Quel che resta dell'inchiesta "Spazzatura d'oro connection" - In aula la requisitoria dell'accusa nel processo che nel 2016 ha toccato i vertici Gesenu: diversi reati contestati sono ormai in prescrizione.