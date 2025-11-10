Spaventoso incidente | tir piomba sulla rotonda e abbatte una scultura in acciaio

Spaventoso incidente all’alba di oggi, lunedì 10 novembre, a Cazzago San Martino. Un camion, per ragioni ancora da chiarire, è piombato nella rotonda tra via Prospero Rizzini e via per Rovato, travolgendo la grande scultura in acciaio collocata al centro dell’aiuola.La chiamata ai soccorsi è. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

