Sparatoria in un parcheggio a Mogliano ferite tre persone

Ilgazzettino.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MOGLIANO (TREVISO) - Sparatoria nel pomeriggio di oggi, lunedì 10 novembre, in un parcheggio di via Italo Svevo a Mogliano. Il primo bilancio conta tre persone ferite, anche con. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

sparatoria in un parcheggio a mogliano ferite tre persone

© Ilgazzettino.it - Sparatoria in un parcheggio a Mogliano, ferite tre persone

News recenti che potrebbero piacerti

sparatoria parcheggio mogliano feriteSparatoria in un parcheggio a Mogliano, ferite tre persone - Sparatoria nel pomeriggio di oggi, lunedì 10 novembre, in un parcheggio di via Italo Svevo a Mogliano. Lo riporta ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Sparatoria Parcheggio Mogliano Ferite