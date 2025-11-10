Sostituzione di arto aortico su un paziente 80enne | innovativo intervento mini invasivo al Policlinico di Bari
Un innovativo intervento mini invasivo per una complessa sostituzione dell'arco aortico, con una procedura endovascolare, è stato eseguito con successo nel Policlinico di Bari su un anziano di 80 anni.Si tratta del primo caso in Puglia. Il paziente è stato dimesso in buone condizioni a soli sette. 🔗 Leggi su Baritoday.it
