Sos cinema si rischia il blocco delle produzioni dal 2026 | Dal Ministero nessuna soluzione concreta
E’ terminato il tavolo di lavoro convocato al Ministero della Cultura dal ministro Alessandro Giuli con le associazioni di rappresentanza del settore audiovisivo. Alla riunione, da quanto si apprende, non sarebbero arrivate proposte concrete per risolvere la principale questione, quella del taglio al fondo Cinema. Le associazioni di settore avrebbero però manifestato il rischio di un drastico blocco. 🔗 Leggi su Feedpress.me
