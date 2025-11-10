Sos cinema si rischia il blocco delle produzioni dal 2026 | Dal Ministero nessuna soluzione concreta

Feedpress.me | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ terminato il tavolo di lavoro convocato al Ministero della Cultura dal ministro Alessandro Giuli con le associazioni di rappresentanza del settore audiovisivo. Alla riunione, da quanto si apprende, non sarebbero arrivate proposte concrete per risolvere la principale questione, quella del taglio al fondo Cinema. Le associazioni di settore avrebbero però manifestato il rischio di un drastico blocco. 🔗 Leggi su Feedpress.me

sos cinema si rischia il blocco delle produzioni dal 2026 dal ministero nessuna soluzione concreta

© Feedpress.me - Sos cinema, si rischia il blocco delle produzioni dal 2026: "Dal Ministero nessuna soluzione concreta"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

sos cinema rischia bloccoSos cinema, si rischia il blocco delle produzioni dal 2026: "Dal Ministero nessuna soluzione concreta" - Non sarebbero arrivate proposte concrete per risolvere la principale questione, quella del taglio al fondo Cinema ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sos Cinema Rischia Blocco