’Sorrisi speciali’. Continua la collaborazione del Lions Club di Copparo con l’Azienda Speciale Servizi alla Persona - Unione Terra e Fiumi. Nei giorni scorsi il presidente del Lions Club Marcello Chiozzi, insieme ai soci Valeria Aggio e Daniele Celati, ha consegnato all’assistente sociale Anna Giacinti, referente copparese per il progetto, una quarantina di copie del libro intitolato ’Sorrisi speciali’, si tratta di un’importante opera di professionisti odontoiatri. Il volume, realizzato dal Dipartimento Regionale Emilia-Romagna dell’associazione nazionale Dentisti Italiani, rappresentata dal presidente dottor Paolo Paganelli, è stato scritto dal dottor Marco Magi, in collaborazione con una commissione esperta, vicina ai pazienti con bisogni speciali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sorrisi speciali, il libro che va oltre tutte le barriere