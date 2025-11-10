Sorrisi speciali il libro che va oltre tutte le barriere

Ilrestodelcarlino.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sorrisi speciali’. Continua la collaborazione del Lions Club di Copparo con l’Azienda Speciale Servizi alla Persona - Unione Terra e Fiumi. Nei giorni scorsi il presidente del Lions Club Marcello Chiozzi, insieme ai soci Valeria Aggio e Daniele Celati, ha consegnato all’assistente sociale Anna Giacinti, referente copparese per il progetto, una quarantina di copie del libro intitolato ’Sorrisi speciali’, si tratta di un’importante opera di professionisti odontoiatri. Il volume, realizzato dal Dipartimento Regionale Emilia-Romagna dell’associazione nazionale Dentisti Italiani, rappresentata dal presidente dottor Paolo Paganelli, è stato scritto dal dottor Marco Magi, in collaborazione con una commissione esperta, vicina ai pazienti con bisogni speciali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

