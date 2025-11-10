Sono loro Elicottero precipitato a bordo due imprenditori italiani | il drammatico annuncio è appena arrivato

Si è conclusa nel più tragico dei modi la vicenda dell’elicottero privato Agusta Westland 109 scomparso dai radar nel pomeriggio di domenica 9 novembre 2025. Il velivolo è stato rintracciato in una zona impervia tra i boschi di Badia Tedalda, in provincia di Arezzo, al confine tra Toscana e Marche. Sul luogo dell’incidente, i soccorritori hanno trovato l’aereo completamente distrutto da un violento incendio. A bordo si trovavano due imprenditori toscani: Mario Paglicci, 77 anni, originario di Arezzo, e Fulvio Casini, 67 anni, di Sinalunga (Siena). Entrambi sono stati trovati senza vita, carbonizzati tra le lamiere del velivolo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

