Sono devastata Eravamo assolutamente impreparati perché non si muore a 69 anni quando la sera prima dici | ‘Stai serena che torno a casa’ | le parole di Alessia Vessicchio

È proprio nel giorno del funerale di Peppe Vessicchio che la figlia Alessia ha deciso di condividere pubblicamente un ricordo del padre, accompagnato dal ringraziamento per la vicinanza ricevuta durante questi giorni. “Sono devastata: trovo tremendamente terribile quello che ci è successo. Eravamo assolutamente impreparati perché non si muore a 69 anni quando la sera prima dici: ‘Stai serena che torno a casa’”, ha raccontato ai microfoni di La volta buona. A confortare il dolore di Alessia e delle persone più vicine a Peppe Vessicchio sono state in queste ore le parole che molti hanno speso per ricordarlo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

