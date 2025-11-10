Sondaggio della Bce sulla fiducia nell’euro | Italia terzultima dopo Grecia e Austria

Cresce quasi ovunque la fiducia nelleuro. Ma, stando a uno studio della Bce, l’Italia resta tra i fanalini di coda: nonostante un sostegno per la moneta unica che supera il 70 %, si colloca al terzultimo posto della classifica generale dopo la Grecia (ancora sotto il 60%, ma in ripresa) e l’Austria. La Banca Centrale Europea ha analizzato i dati dell’ Eurobarometro della Commissione Ue e ha concluso che negli ultimi 5 anni il supporto nei confronti della moneta unica è aumentato rispetto ai due decenni precedenti in quasi tutti i Paesi. Anche in quelli storicamente più scettici come gli stati iberici, Cipro e la Lituania, dove la fiducia nell’euro è salita di circa 20 punti percentuali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

