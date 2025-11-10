Sondaggi politici lo scontro sulla giustizia penalizza Fdi e Pd | crescono solo M5s e Forza Italia
Lo scontro politico si è acceso negli ultimi giorni, soprattutto sulla riforma della Giustizia approvata in Parlamento e per la quale è atteso in primavera il referendum. Lo scontro tra maggioranza e opposizione è sempre più aspro e i sondaggi, come evidenzia la Supermedia di YouTrend per Agi, sembrano riflettere una certa stanchezza da parte degli elettori di fronte ai continui scontri. Quasi tutti i partiti di testa, infatti, perdono voti. Con qualche eccezione, come Movimento 5 Stelle e Forza Italia. Di certo, lo scontro pesante delle ultime settimane non ha giovato a chi, probabilmente, si è più esposto, ovvero Fratelli d’Italia e il Pd. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
