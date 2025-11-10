Solidarietà da record | una focaccia di 125 metri in aiuto delle Romite per la ricostruzione del monastero

Ilgiorno.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Valletta Brianza (Lecco) –   Centoventicinqu e metri di focaccia e 75 chili di salsiccia. È una focaccia alla luganega da record quella sfornata ieri all’ex convento di Santa Maria della Misericordia di Missaglia. L’hanno preparata i panificatori e i macellai brianzoli per sostenere le Romite della Bernaga, che un mese fa, in meno di una notte, hanno perso tutto, e per raccogliere fondi per ricostruire il loro monastero devastato da un incendio. A guidare l’impresa da Guinness dei primati sono stati Gianfranco Beretta, presidente dell’associazione Wimo - Accademia Teodoro Moneta (il nobel per la Pace che a Missaglia è cresciuto e ha vissuto) e Aurelio Sala, presidente dell’associazione Luganega di Monza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

solidariet224 da record una focaccia di 125 metri in aiuto delle romite per la ricostruzione del monastero

© Ilgiorno.it - Solidarietà da record: una focaccia di 125 metri in aiuto delle Romite per la ricostruzione del monastero

Leggi anche questi approfondimenti

Nuovo record, è qui la focaccia più lunga del mondo: supera i 169 metri - Obiettivo centrato e ampiamente superato: la focaccia più grande del mondo è targata Piazzagrande Piove di Sacco, con una lunghezza di 169,27 metri. Secondo ilgazzettino.it

Un record tutto padovano: la focaccia più lunga del mondo è made in Piove di Sacco - "È tempo di record per Piove di Sacco: in occasione del 25esimo anniversario del Centro Commerciale Piazzagrande il direttore generale Filippo Lazzarin - Riporta padovaoggi.it

Record! Al Serravalle Retail Park la focaccia più lunga del mondo - SERRAVALLE – In occasione dell’inaugurazione dell’ampliamento del Retail Park a Serravalle Aedes SIIQ è entrata nel Guinness World Records con la focaccia più lunga del mondo. Scrive radiogold.it

Cerca Video su questo argomento: Solidariet224 Record Focaccia 125