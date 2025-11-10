Solidarietà da record | una focaccia di 125 metri in aiuto delle Romite per la ricostruzione del monastero
La Valletta Brianza (Lecco) – Centoventicinqu e metri di focaccia e 75 chili di salsiccia. È una focaccia alla luganega da record quella sfornata ieri all’ex convento di Santa Maria della Misericordia di Missaglia. L’hanno preparata i panificatori e i macellai brianzoli per sostenere le Romite della Bernaga, che un mese fa, in meno di una notte, hanno perso tutto, e per raccogliere fondi per ricostruire il loro monastero devastato da un incendio. A guidare l’impresa da Guinness dei primati sono stati Gianfranco Beretta, presidente dell’associazione Wimo - Accademia Teodoro Moneta (il nobel per la Pace che a Missaglia è cresciuto e ha vissuto) e Aurelio Sala, presidente dell’associazione Luganega di Monza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
