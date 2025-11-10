So Foot racconta il Fantacalcio italiano ai francesi | Lì è un fenomeno sociale

“In Italia, basta nominare il Fantacalcio a chiunque e si sentono un sacco di aneddoti. Il principale campionato di fantacalcio del paese, accende passioni da quasi 40 anni. Dall’era di Maradona e Van Basten a quella di Nico Paz, Marcus Thuram e Rafael Leão, sono stati registrati 6,5 milioni di utenti, su una popolazione italiana di 58 milioni”. So Foot prova a raccontare ai suoi lettori francesi la nostra mania per il fantacalcio, perché “ è difficile paragonarlo a Mon Petit Gazon, il suo equivalente francese “. Lo aveva fatto anche Jonathan Liew sul Guardian. “Oltre ad essere il primo campionato di fantacalcio ad emergere in Europa, il Fantacalcio ha trasceso il semplice ambito degli appassionati di calcio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

