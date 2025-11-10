Smart glasses di Meta Report attacca Garante per la privacy | Multa da 44 mln€ su tutela dati ridotta a 12 dopo intervento di Ghiglia FdI - VIDEO
Il programma condotto da Sigfrido Ranucci ha ricostruito che il Garante per la privacy avrebbe pensato una multa da 44 milioni di euro contro Meta per presunte violazioni della privacy, poi il dietrofront. L'Autorità: "Inchiesta priva di ogni fondamento" Report attacca di nuovo il Garante per. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
La prova sul campo dei nuovi smart glasses di Meta studiati per gli atleti. - facebook.com Vai su Facebook
Garante Privacy: "L'inchiesta di Report sugli smart glass di Meta destituita di ogni fondamento, non vada in onda" - Il Garante auspica che "il programma si astenga dal trasmettere, nei termini annunciati, il servizio relativo" ... Si legge su huffingtonpost.it
Ghiglia: “Sugli occhiali Meta Report travisa ancora la realtà”. Ranucci: fatti inoppugnabili - Nuovo botta e risposta tra il componente del Garante della Privacy e il conduttore della trasmissione Rai che manda in onda l’inchiesta sugli smart glasses ... Segnala msn.com
Scontro sugli occhiali Meta tra Garante-Report: "Il servizio non vada in onda". Ranucci: "Tentano di fermarci" - L’Autorità chiede alla Rai di non mandare in onda l’inchiesta sui “smart glasses” di Meta. Segnala affaritaliani.it