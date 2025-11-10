Nel budello gelato di Cortina, dove il ghiaccio racconta storie di gloria e audacia, si prepara uno degli spettacoli più emozionanti delle Olimpiadi Invernali 2026. Lo slittino è molto più di una disciplina sportiva: è una sfida contro il tempo, la gravità e i propri limiti, dove l’uomo e la macchina diventano un’unica entità che sfreccia a velocità superiori ai 150 chilometri orari. Sdraiati supini su una slitta dalle lame affilate come rasoi, i piedi protesi in avanti e nessun freno meccanico a disposizione, gli atleti si affidano unicamente ai riflessi, al coraggio e a un controllo millimetrico del corpo. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Slittino: la sfida italiana verso Milano Cortina 2026