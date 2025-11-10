Supera il giro di boa il circuito ISU Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico che, dopo l’appuntamento in Giappone, farà tappa in quel di Salt Lake City per Skate America, quinto atto della competizione itinerante che vedrà per l’occasione la presenza di quattro rappresentanti della Nazionale italiana. Nello specifico in terra statunitense assisteremo alle gesta di Daniel Grassl, il quale dopo la seconda piazza strappata alla Cup Of China è intenzionato a staccare il pass per le finali di Nagoya andando a caccia di un altro piazzamento di vertice. Non sarà però facile per l’altoatesino, pronto a sfidare tra gli altri il Vice Campione Mondiale Mikhail Shaidorov, terzo dietro l’azzurro a Chongqing, oltre che altri profili come il giapponese Kazuki Tomono, il transalpino Kevin Aymoz ed il connazionale Nikolaj Memola, chiamato al riscatto dopo la sesta moneta a Skate Canada. 🔗 Leggi su Oasport.it

Skate America 2025: programma, orari, tv, streaming