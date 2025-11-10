Sistema economico insostenibile | il ciclismo è pronto a far pagare il biglietto ai tifosi in strada
Costi sempre più alti, ricavi fermi, diritti tv inesistenti, sponsor che fuggono, squadre che si fondono. Il lato oscuro del ciclismo moderno è la sua insostenibilità. Così, l'ultima proposta che è più di una provocazione: far pagare il biglietto ai tifosi per assistere ai traguardi delle corse più importanti. In Italia si fa già con la Veneto Classic, si studia una soluzione anche per il Tour. 🔗 Leggi su Fanpage.it
