Sinner e Musetti in campo | Rai 2 sospende Lo Spaesato e Belve

Tivvusia.com | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa settimana Torino ospita le ATP Finals 2025, il prestigioso torneo che vede sfidarsi i migliori tennisti del mondo. Rai 2 trasmetterà in chiaro un match al giorno, adattando il proprio palinsesto agli orari delle partite dei due azzurri impegnati, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Gli incontri sono previsti alle ore 14 e alle 20.30, e di conseguenza alcuni programmi subiranno variazioni. Palinsesto Rai 2 – Lunedì 10 novembre 2025 È il giorno dell’esordio di Sinner contro il canadese Auger-Aliassime. La partita, prevista per la fascia serale delle 20.30, comporta lo slittamento di TG2 Post e la sospensione de Lo Spaesato di Teo Mammucari. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

sinner e musetti in campo rai 2 sospende lo spaesato e belve

© Tivvusia.com - Sinner e Musetti in campo: Rai 2 sospende Lo Spaesato e Belve

Altre letture consigliate

sinner musetti campo raiATP Finals 2025: su Rai 2 il torneo con i migliori 8 tennisti del mondo. Oggi in campo Sinner e Musetti - Oggi in campo Sinner e Musetti S ono iniziate ieri a Torino le ATP Finals 2025, il torneo che chiude la stagione del tennis mas ... Lo riporta iodonna.it

sinner musetti campo raiSport in tv oggi: Sinner e Musetti in campo a Torino, il programma - Si fermano i principali campionati europei di calcio ma non si ferma lo sport: ecco il programma degli eventi di questo lunedì 10 novembre. Riporta sportface.it

sinner musetti campo raiMusetti-Fritz in diretta alle ATP Finals, il risultato live: in serata Sinner-Auger Aliassime - Il tennista italiano gioca la sua prima partita nel gruppo di Alcaraz ... Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Sinner Musetti Campo Rai