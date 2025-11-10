Sinner e Musetti in campo | Rai 2 sospende Lo Spaesato e Belve

Questa settimana Torino ospita le ATP Finals 2025, il prestigioso torneo che vede sfidarsi i migliori tennisti del mondo. Rai 2 trasmetterà in chiaro un match al giorno, adattando il proprio palinsesto agli orari delle partite dei due azzurri impegnati, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Gli incontri sono previsti alle ore 14 e alle 20.30, e di conseguenza alcuni programmi subiranno variazioni. Palinsesto Rai 2 – Lunedì 10 novembre 2025 È il giorno dell’esordio di Sinner contro il canadese Auger-Aliassime. La partita, prevista per la fascia serale delle 20.30, comporta lo slittamento di TG2 Post e la sospensione de Lo Spaesato di Teo Mammucari. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

