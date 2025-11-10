Sinner-Auger Aliassime in diretta alle ATP Finals | Musetti ko con Fritz tra poco tocca a Jannik
Esordio per Sinner alle ATP Finals contro Auger-Aliassime. Jannik è il campione in carica e ha la possibilità di tornare numero 1 del ranking, la cronaca della partita di tennis e gli aggiornamenti live. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Sinner-Auger Aliassime, Atp Finals: orario, quando si gioca e dove vederla in tv in chiaro - facebook.com Vai su Facebook
#Sinner- Auger Aliassime, orario e dove vedere in tv e streaming le Nitto Atp Finals - X Vai su X
Sinner-Auger Aliassime, diretta Nitto ATP Finals: l’esordio di Jannik in tempo reale - Il numero 2 al mondo scende in campo a Torino per dare il via alla difesa del titolo e puntare al ritorno in vetta al ranking ... Da tuttosport.com
Sinner-Auger-Aliassime diretta Atp Finals: segui la sfida di oggi live - Tutto pronto a Torino per il debutto di Jannik, che sfida il canadese per rispondere subito al successo di Alcaraz: segui il racconto del match e tutti gli aggiornamenti ... Scrive corrieredellosport.it
LIVE Sinner-Auger Aliassime alle 20.30: esordio alle Finals per Jannik - Sfida il canadese sconfitto a Parigi: il vincitore se la vedrà con Zverev alla seconda giornata ... Secondo gazzetta.it