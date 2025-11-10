Simone Inzaghi sta trascinando l’Al-Hilal, ma si parla già del suo possibile ritorno in Italia. Lo scenario in casa Juventus Dieci vittorie consecutive. L’ Al-Hilal di Simone Inzaghi ha spiccato il volo e continua a macinare vittorie su vittorie in Arabia Saudita. L’ultima sconfitta risale addirittura al Mondiale per Club. Simone Inzaghi può tornare in Europa (Ansa foto) – calciomercato.it Il tecnico ex Inter si è già preso l’Al-Hilal, ma fa sempre parlare di sé per l’eventuale ritorno in Europa e soprattutto in Serie A. Simone Inzaghi ha una striscia aperta di dieci vittorie consecutive e sta facendo molto bene in Saudi Pro League. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Simone Inzaghi alla Juventus: lo scenario che spaventa Spalletti