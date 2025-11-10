sigourney weaver rivela dettagli su alien 5 e il possibile ritorno di ripley

Nel panorama cinematografico dedicato alla saga di Alien, l’attrice Sigourney Weaver torna a far parlare di sé, condividendo aggiornamenti sugli sviluppi futuri e sui progetti mai realizzati. La sua testimonianza offre uno spaccato interessante sui possibili ritorni e sulle nuove prospettive del franchise, con riflettori puntati sui continui tentativi di espansione del mito di Ripley. nuovi dettagli su Alien 5 e il ritorno di Ripley. l’interesse di Weaver per un nuovo sequel. Nel corso di una masterclass tenuta alla Cinémathèque Française di Parigi, la protagonista ha rivelato alcune curiosità riguardo a nelle intenzioni originarie di Neil Blomkamp di realizzare un nuovo capitolo di Alien, nel quale avrebbe reinterpretato il ruolo di Ripley. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

