Signor Conti ci ripensi 30 artisti in gara a Sanremo sono troppi
«Non credo di riuscire a stare nei 26 Big come previsto dal regolamento, ma di arrivare a 28 o anche a 30», la dichiarazione di Carlo Conti ha creato non pochi brividi. Va bene che Sanremo ha anche il compito, sacrosanto, di inquadrare la situazione della musica italiana per celebrarla sul palco, e l’odierno mercato discografico italiano è certamente andato in overbooking da un pezzo, ma la più importante manifestazione del palinsesto musicale italiano ha (avrebbe) anche la possibilità di fare bella mostra di un altro modus operandi, di dimostrare, come è in grado, che dar spazio alla qualità, irrigidendo la selezione dei brani e il numero dei big, può anche non fare questa grande differenza. 🔗 Leggi su Open.online
